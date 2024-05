L'assurance-vie en forte progression au premier trimestre

Parallèlement, les unités de compte (UC), connues pour leur potentiel de rendement plus élevé malgré un risque accru, continuent de séduire. Ces placements ont vu leur encours augmenter de 2,6 milliards d'euros en mars, confirmant leur popularité auprès des investisseurs. Avec un encours total des produits d'assurance-vie atteignant 1.965 milliards d'euros à la fin du mois, dont plus de 70% en fonds euros, l'assurance-vie confirme sa place de leader de l'épargne financière en France.



En parallèle, le marché des plans d'épargne retraite (PER) a également démontré une dynamique positive, avec une augmentation notable des cotisations et une hausse de 11% du nombre de nouveaux assurés en mars. Le ministère de l'Économie a salué ces résultats qui « dépassent les attentes », soulignant le franchissement des seuils de plus de 100 milliards d'euros d'encours et de 10 millions de titulaires à la fin de l'année 2023 pour le PER.