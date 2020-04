L’attestation dérogatoire de sortie en version numérique le 6 avril 2020

Depuis le début du confinement, le 17 mars 2020, les Français ne peuvent sortir que munis de leur attestation dérogatoire de sortie. Une nouvelle version a d’ailleurs été dévoilée lors de la première prolongation du confinement. Mais à ce jour, seul le papier fait foi : il n’y a aucune version dématérialisée qui soit autorisée, même le PDF sur smartphone n’est pas valable. Et cela pose quelques problèmes.



Outre la nécessité d’imprimer l’attestation, ce qui n’a pas manqué de faire augmenter le prix des imprimantes en France, ou de la recopier sur papier libre, la version papier de l’attestation dérogatoire de sortie présente un risque pour les forces de l’ordre. Lors des contrôles, les policiers et les gendarmes doivent la prendre en main, augmentant le risque d’entrer en contact avec le virus et donc d’être contaminés. On sait en effet que le coronavirus peut se transmettre sur une surface inerte.