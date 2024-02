L'attractivité de la France chute encore

Malgré cette situation préoccupante, le baromètre révèle des signes positifs. Les efforts du gouvernement pour gérer la crise énergétique ont permis d'améliorer le critère d'approvisionnement énergétique, qui remonte de neuf points. De plus, les décisions en faveur de la simplification des démarches administratives, la baisse des impôts de production et les mesures de soutien à l'innovation et à l'industrie sont largement appréciées par les investisseurs. Ces initiatives semblent porter leurs fruits, notamment en matière de compétitivité industrielle, où la France commence à se distinguer par rapport à certains de ses voisins européens.



Toutefois, ce tableau mitigé souligne l'importance des défis à relever pour améliorer l'attractivité de la France. La baisse générale de l'indice, notamment dans des domaines clés comme l'environnement culturel et la qualité de vie, met en évidence une érosion de l'image de marque du pays. Il est crucial pour la France de répondre efficacement aux préoccupations sécuritaires et de continuer à améliorer les conditions d'accueil des investisseurs étrangers.



La compétitivité française face à des pays comme l'Allemagne et l'Espagne reste un enjeu majeur, malgré une réduction notable de l'écart avec l'Allemagne, grâce à des avancées en matière de compétitivité et aux impacts des crises énergétiques sur l'industrie allemande.