L'avenir incertain de la prime à l'embauche des apprentis

Pour le budget 2025, plusieurs options sont à l'étude pour ajuster la prime à l'embauche des apprentis, rapporte La Tribune. La première piste consisterait à moduler le montant de la prime en fonction du niveau de diplôme des jeunes. Cette mesure vise à encourager l'embauche des moins qualifiés.



Ainsi, une prime de 6.000 euros serait réservée aux alternants de niveau CAP, de 5.000 euros pour un bac pro et de 4.000 euros pour un bac+2. Le député Renaissance Marc Ferracci soutient cette approche : « Aujourd'hui, il y a des effets d'aubaine évidents à soutenir l'apprentissage des plus diplômés, qui n'ont pas de difficultés particulières à s'insérer sur le marché du travail. En pleine guerre des talents, même sans coup de pouce, les entreprises les embaucheront… »



Cette proposition suscite des inquiétudes chez les représentants du patronat, qui craignent une diminution de l'attrait pour les formations en alternance. La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) souligne l'importance de ces formations pour les jeunes et les entreprises. La croissance du nombre de contrats d'apprentissage depuis l'introduction de l'aide en 2019 en est une preuve concrète. « S'en prendre à l'apprentissage n'est pas une bonne idée tant les formations en alternance sont plébiscitées par les jeunes comme par les entreprises », déclare la CPME.



Une autre option étudiée serait de différencier les montants de la prime en fonction de la taille des entreprises. L'objectif serait de réserver cette aide aux petites et moyennes entreprises, probablement jusqu'à 250 salariés. Les grands groupes tels que Total, Stellantis ou Airbus, qui affichent de bons résultats financiers, n'auraient plus besoin de ce soutien étatique pour recruter des apprentis. Cette proposition vise à optimiser l'utilisation des fonds publics tout en maintenant un soutien essentiel aux entreprises les plus vulnérables.