L'aventure chinoise des utilitaires Renault pourrait prendre fin

Renault et Brilliance ont ainsi « apporté un grand soutien à RBJAC et sont en discussion régulière concernant le développement futur de la société », avance le groupe français. Pas un mot du côté de Brilliance, cependant Les Echos indiquent que le groupe public n'a pris aucun engagement sur de nouveaux investissements dans la coentreprise. Les actionnaires seraient prêts à placer RBJAC en faillite.



Que ce soit pour les véhicules de tourisme ou les utilitaires, le marché chinois s'est révélé particulièrement difficile à percer pour les constructeurs étrangers. Néanmoins, Renault cherche toujours sa place en Chine, le plus important marché au monde pour l'automobile. Au mois d'août, l'entreprise a ainsi noué un partenariat avec Geely Holding Group pour mettre au point des voitures hybrides à destination des clients chinois et sud-coréens.