L'économie allemande dans le négatif

La première économie européenne est actuellement fragilisée par plusieurs facteurs. La crise des prix de l'énergie, les hausses des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne pour combattre l'inflation, et le ralentissement économique de partenaires clés comme la Chine sont des éléments clés. De plus, l'Allemagne est le seul pays du G7 qui devrait être en récession cette année, avec une baisse attendue de 0,4% à 0,5% du PIB selon les prévisions du gouvernement allemand et du FMI.



Malgré ces difficultés, il y a des signes d'une éventuelle amélioration. L'inflation en Allemagne a ralenti, passant de 4,5% en septembre à 3,8% en octobre, revenant à son niveau le plus bas depuis août 2021. Cette tendance pourrait signaler un futur rebond économique. Cependant, des défis majeurs persistent. La faiblesse démographique, le retard d'investissements, et de nouveaux risques liés à l'austérité budgétaire et à l'incertitude politique, notamment suite à l'annulation de 60 milliards d'euros de dépenses mal budgétées par la Cour constitutionnelle, compliquent le panorama économique.