L'économie de la Russie tient le choc

La Russie peut compter sur son secteur pétrolier et gazier pour tenir face aux sanctions liées au lancement de la guerre en Ukraine. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit ainsi une croissance à 0,7% pour l'économie du pays en 2023, un chiffre relevé par rapport aux précédentes prévisions (elles étaient alors de 0,4%). Un scénario qui rappelle, toutes proportions gardées, celui de l'an dernier : le produit intérieur brut de la Russie devait se contracter de 6%, finalement la récession n'a été « que » de 2,1%.



Et c'est grâce aux revenus issus du secteur énergétique et aux prix très élevés que le pays est en mesure de soutenir son économie, comme l'a décrypté Pierre-Olivier Gourinchas, le chef économiste du FMI. Néanmoins, il prévoit « des exportations moins élevées à mesure que les prix baissent, et plus encore pour l'énergie russe, ce qui signifie une position budgétaire plus complexe pour les autorités ».