L'économie française connaît un véritable rebond

Trois mois après le début du confinement, la reprise économique est très nette depuis la mi-mai, relève l'institut de la statistique. L'Insee revoit à la hausse l'estimation de l'évolution du PIB pour le deuxième trimestre. L'économie française continue certes de plonger, mais de 17%, contre 20% dans le dernier point de conjoncture. Le produit intérieur brut avait cédé 5,3% au premier trimestre. La perte d'activité économique par rapport à une situation normale aurait été de 29% au mois d'avril, de 22% en mai et de 12% « seulement » en juin. Ces chiffres meilleurs que prévu reposent sur une photographie plus précise de l’économie française en période de confinement obtenue grâce à des indicateurs « en dur » pour avril.



Les pertes auraient été par exemple un peu moindres dans les services aux entreprises. Le rebond de la consommation des ménages, mesurée grâce aux transactions des cartes bancaires et les données de caisses transmises par les enseignes de grande distribution est durable, avec une perte de consommation par rapport à la normale qui se limiterait à 5% en juin. De quoi pousser un léger ouf de soulagement, après un mois d'avril qui « restera sans doute dans les annales comme l’un des pires mois qu’ait connu l’économie française en temps de paix ».