L’économie française entre croissance nulle et inflation record

À cette première mauvaise nouvelle a suivi, toujours le 29 avril 2022, la publication des données provisoires de l’inflation pour le mois d’avril 2022. Elle dépasse le niveau de mars, déjà un record à 4,5% sur un an, pour atteindre 4,8% sur un an. Sans surprise, elle est poussée vers le haut par les prix de l’énergie qui connaissent une augmentation de 26,6% sur un an.



Mais la donnée la plus inquiétante pour l’économie française est celle de l’inflation des produits alimentaires. Elle augmente en avril 2022 pour atteindre 3,8% sur un an (contre 2,9% en mars 2022) et risque fortement de freiner encore plus les dépenses des ménages. Ces derniers vont en effet devoir faire des choix, et entre loisirs et services non essentiels, et produits alimentaires, il paraît évident que ce sera sur les premiers que des sacrifices seront faits.