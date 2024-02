L'économie française va stagner en 2024

La projection de l'Insee, inchangée par rapport aux estimations de décembre, témoigne d'une reprise économique que Dorian Roucher, le nouveau chef du département de la conjoncture à l'Insee, qualifie de « très modérée ». Dans ce contexte, le gouvernement maintient son objectif de croissance à 1,4% pour l'année 2024, bien que cette prévision paraisse de plus en plus optimiste aux yeux des économistes.



À l'échelle de la zone euro, la situation n'est guère plus réjouissante, avec des moteurs d'activité qui semblent au point mort, exacerbés par un choc inflationniste et un resserrement monétaire qui pèsent lourdement sur les perspectives économiques.



Le secteur des investissements ne présente pas non plus de signes d'embellie, avec une activité des entreprises à l'arrêt, impactée par la politique monétaire et un attentisme marqué des dirigeants. Cette atonie des investissements, observable depuis le début de l'année 2023, ne semble pas prête de s'inverser dans les mois à venir, malgré la résistance observée jusqu'alors.



Du côté de la consommation des ménages, un repli a été noté à la fin de l'année 2023, et cette tendance devrait se poursuivre au moins jusqu'au premier semestre de 2024. Cette situation affecte particulièrement les secteurs de la construction et de l'immobilier, déjà fragilisés par un environnement économique défavorable.