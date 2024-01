L’éducation, l’un des grands enjeux de l’élection présidentielle américaine

Par ailleurs, directement inspiré de DeSantis, l’Association Parents Vigilants, fondée en septembre 2022 par Éric Zemmour, s’inspire directement de Moms for Liberty (Les mères pour la liberté), une association floridienne qui est soutien de Ron DeSantis. Créée en 2021, elle se déploie actuellement sur tout le territoire américain. Son objectif est simple : « Stop Woke ». Ces mères de famille américaines sont très engagées et briguent des postes dans les élections des académies scolaires, influençant ainsi les cursus et luttant contre les « dérives gauchistes et LGBTQ » dans les écoles.



Aucune surprise donc que Parents Vigilants dénonce l’idéologie woke, l’islamisme et la « propagande gauchiste ». « Empêcher de militer, mais pas d’enseigner », voilà ce que souhaite Éric Zemmour, faisant ainsi écho à Ron DeSantis qui déclare : « Education, not endoctrination » (l’éducation, mais l’endoctrinement). La proximité des éléments de langage ne fait pas de doute : l’influence de Ron DeSantis a traversé les frontières. L’Association Parents Vigilants revendique 60 000 membres et 3 500 représentants élus aux élections de parents d’élèves d’octobre 2023 (chiffres invérifiables).