L'embellie du déficit commercial en panne en janvier

Les ambitions exprimées par l'ancien ministre délégué au Commerce extérieur, Olivier Becht, de faire de la France une « grande puissance exportatrice », résonnent particulièrement dans ce contexte de légère régression. Malgré le recul de janvier, l'amélioration du déficit commercial sur un an et la réduction significative du déficit des transactions courantes, de 60,9 milliards en janvier 2023 à 28,2 milliards un an plus tard, indiquent des progrès notables. La diminution de la facture énergétique joue également un rôle dans cette amélioration, ce qui confirme l'importance de la diversification et de l'efficacité énergétique pour la santé économique du pays.



L'enjeu pour la France reste donc de capitaliser sur ces avancées tout en adressant les points de faiblesse révélés par les derniers chiffres. La stratégie à long terme pour améliorer la balance commerciale nécessitera un soutien continu aux secteurs exportateurs, une attention particulière à l'innovation et une adaptation aux évolutions du marché mondial.