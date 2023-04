L'emploi des cadres en très grande forme

Du jamais vu pour l'emploi des cadres, c'est l'enseignement de la dernière étude annuelle de l'Apec (association pour l'emploi des cadres). L'an dernier, les entreprises ont recruté 308.300 cadres en CDI et en CDD, c'est tout simplement un record en la matière ! Le précédent record remonte à 2019 avec 281.300 recrutements « seulement ». Et les prévisions de l'Apec pour 2023 sont tout aussi encourageantes, puisque les embauches de cadres devraient dépasser le seuil des 300.000 (308.800 précisément).



L'année prochaine, les secteurs les plus dynamiques seront, sans surprise, ceux des services à forte valeur ajoutée : conseil, informatique, banque-assurance ou encore ingénierie-R&D. Des milieux comme ceux de l'industrie, de la construction et du commerce ont marqué le pas l'an dernier. Les disparités seront également visibles sur le territoire, avec cinq régions particulièrement bien orientées : Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, Occitanie et Pays de la Loire.