L'emploi salarié en forte baisse au premier trimestre

Les mesures de confinement ont suspendu une grande partie de l'activité économique française. En conséquence, l'emploi salarié privé a reculé de 2,3% au premier trimestre, par rapport au trimestre précédent. Cela représente une destruction de 453.800 emplois sur les trois premiers mois. Sur un an, le recul s'établit à 1,4%, soit 274.900 emplois. L'emploi privé est à son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2017, relève l'Insee. C'est l'intérim qui a particulièrement souffert : sur les deux premières semaines de confinement fin mars, le secteur a dévissé de 37% (291.800 emplois). Sur un an, la chute est de 37,5%, soit 298.400 emplois détruits. L'intérim retrouve son niveau de mi-2009.



La baisse de l'emploi privé dans l'intérim est la plus importante depuis 1990 et la prise en compte de cette statistique. Pendant la crise financière il y a dix ans, le secteur intérimaire avait reculé de 13,9% au dernier trimestre 2008, et de 13% au premier trimestre 2009. C'est dire la violence du choc des mesures prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus depuis mi-mars.