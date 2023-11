L'emploi salarié se maintient malgré tout

La fin des « deux glorieuses » (2021-2022) a marqué un ralentissement dans la baisse du chômage, malgré les plaintes continues des entreprises face aux difficultés de recrutement. Les objectifs de plein emploi fixés par Emmanuel Macron semblent désormais plus incertains. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, prévoit une augmentation du taux de chômage en raison d'une productivité retrouvée et d'une activité économique ralentie.



Parallèlement, des initiatives gouvernementales sont en cours pour stimuler le marché du travail. Elisabeth Borne, la Première ministre, a lancé des réflexions sur de nouvelles réformes ou ajustements. Parmi les sujets abordés, l'augmentation notable des ruptures conventionnelles et la situation des travailleurs seniors. Avec le recul envisagé de l'âge légal de la retraite, le gouvernement cherche à maintenir en activité les salariés âgés de plus de 50 ans. Une négociation entre patronat et syndicats est prévue pour traiter ces problématiques.