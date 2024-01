L'enseigne Minelli sauvée, au prix de nombreux emplois

Les nouveaux propriétaires de l'enseigne ont présenté devant le tribunal judiciaire un plan de relance axé sur plusieurs points clés. Ils ont mis l'accent sur le développement de la communication numérique, la refonte des modalités de distribution, le renforcement des accessoires et produits phares de Minelli, ainsi que sur la rénovation des magasins conservés. Cette stratégie vise à repositionner Minelli dans le secteur haut de gamme du savoir-faire et de la mode.



La reprise de Minelli a également un impact social considérable. Avec la fermeture de nombreux magasins et la réduction du personnel, de nombreux salariés se retrouvent sans emploi. Les dirigeants précédents de Minelli, Stéphane Collaert et Laurent Portella, avaient exprimé leur engagement à minimiser l'impact de cette transition sur les familles des salariés.



La nouvelle direction de Minelli s'engage à redynamiser l'entreprise. L'accent mis sur le numérique et la rénovation des points de vente préfigure l'adaptation de la marque aux tendances actuelles du marché, tout en cherchant à préserver l'héritage de la marque et en embrassant les changements nécessaires pour rester compétitif.