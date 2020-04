L'enseigne de chaussures André en redressement judiciaire

André a été vendu par son ancien propriétaire, Vivarte, au site internet Spartoo en 2018 (une transaction pour laquelle Spartoo aurait reçu de 4 à 5 millions d'euros de la part de Vivarte). En deux ans, il a été impossible de changer la course du paquebot, en particulier au vu des tempêtes essuyées par l'enseigne. Boris Saragaglia, le PDG du groupe Spartoo, a déclaré aux Echos : « Je suis un entrepreneur. Je vais me battre pour monter un plan B, peut-être en me concentrant sur le cœur du réseau ».



Le patron d'André souhaitait conserver le réseau de magasins ainsi que les 700 salariés. Un plan d'investissement d'une quinzaine de millions d'euros a été mis en œuvre pour rénover un tiers des boutiques. La malchance et un retournement de mode (les clients ont jeté leur dévolu sur les sneakers, ces baskets pour toutes les occasions) pourraient être fatal à la marque.