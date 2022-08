L'enseigne de prêt-à-porter Camaïeu en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Lille a prononcé le redressement judiciaire de Camaïeu, deux ans après la cessation de paiement de l'entreprise qui compte 538 magasins en France et emploie plus de 2.500 personnes. Le groupe Hermione People and Brands (HPB), la division « distribution » de la Financière immobilière bordelaise qui a repris les rênes de l'enseigne de prêt-à-porter, avait plaidé dans ce sens auprès du tribunal il y a une semaine.



Dans un communiqué, le propriétaire de Camaïeu prend acte de la décision du tribunal et travaille « dès à présent au plan de continuation ». L'objectif est de préserver l'activité de l'entreprise et de la marque. « Cette décision doit permettre à Camaïeu, marque historique du textile français de disposer d'une période d'observation puis de présenter un plan de continuation afin de poursuivre la transformation initiée par le groupe et assurer ainsi la pérennité de l'entreprise », a détaillé HPB.