L'enseigne de prêt-à-porter Camaïeu en redressement judiciaire

Le groupe Camaïeu rencontrait déjà d'importantes difficultés avant la crise sanitaire du coronavirus. Mais le confinement de deux mois et les mesures de restriction des déplacements ont eu raison des capacités de l'enseigne à poursuivre son activité. C'est la raison pour laquelle la société a été placée en redressement judiciaire mardi 26 mai auprès du tribunal de commerce de Lille. Le processus a été confirmé à l'AFP par Thierry Siwik, délégué syndical CGT, qui a ajouté que Camaïeu avait obtenu une période d'observation de six mois. Le temps de voir venir, et espérer une reprise par un repreneur.



L'enseigne de prêt-à-porter a été créée en 1984, elle compte 634 magasins en France et plus de 800 dans le monde. L'entreprise emploie 3.900 salariés rien qu'en France, dont 450 à son siège de Roubaix. D'après une source proche de la direction, le groupe n'a pas pu sécuriser de prêt garanti par l'État, ce qui aurait pu lui permettre de traverser au mieux la pandémie de coronavirus. Camaïeu a particulièrement souffert des deux mois de confinement, qui interviennent après plusieurs crises difficiles à surmonter, donc les « gilets jaunes » et la grève contre la réforme des retraites. Des mouvements sociaux qui ont eu un impact fort sur l'activité des commerces de centre ville et dans les centres commerciaux en périphérie.