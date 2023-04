L'enseigne préférée des Français est le déstockeur Action

Le réseau de magasins de l'enseigne est fort de 730 magasins, soit 70 ouvertures chaque année depuis dix ans. La réussite d'Action, c'est « une offre centrée sur des prix très bas, mais aussi – et surtout – sur une expérience d’achat jugée parmi les plus efficaces et agréables (petits plaisirs, chasse au trésor) », selon l'étude annuelle. 80% des acheteurs d'objets du quotidien se rendent chez Action, soit 4 points de plus que l'an dernier.



Action n'est a priori pas prêt de disparaitre du sommet de ce classement. Les Français sont à l'affût des bonnes affaires, un véritable sport nationale qui remonte avant la flambée de l'inflation. Il est fort probable que cela ne changera pas lorsque les prix auront retrouvé une progression normale. 40% des consommateurs déclarent ainsi privilégier leur pouvoir d'achat à d'autres considérations.