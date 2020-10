L’entrepreneuriat : une voie d’avenir pour les jeunes !

En 2007, à l’époque où un jeune sur deux voulait intégrer la fonction publique, Philippe Hayat, fondateur de 100000 entrepreneurs, serial entrepreneur, a une conviction forte : redonner le gout d’entreprendre à ces jeunes et les sensibiliser dès le plus jeune âge. L’entrepreneuriat est l’expression de soi par excellence et permet de s’accomplir tant personnellement que professionnellement. Il faut montrer aux jeunes des visages d’hommes et de femmes passionnés. Il faut créer la viralité dans les témoignages pour mobiliser les entrepreneurs et ainsi sensibiliser toute une génération. Il concrétise son engagement en créant l’association 100 000 Entrepreneurs.



L’égalité des chances est l’un des fondements de l’association 100 000 Entrepreneurs depuis sa création. Les jeunes des quartiers prioritaires ou isolés méconnaissent plus que les autres le monde de l’entreprise et ne l’intègrent pas suffisamment dans leurs choix professionnels. Ils ont par ailleurs plus de difficultés à se créer un réseau et à accéder au monde professionnel pour le premier emploi.



En faisant la promotion de la culture entrepreneuriale par la rencontre de chefs d’entreprise avec les jeunes –élèves ou étudiants, nous voulons leur montrer que l'entrepreneuriat est une voie possible et qu'il n'y a pas de fatalité. Nous souhaitons leur ouvrir les portes d’un monde qui leur semble inaccessible faute d’informations, de conseils et de réseaux. Entreprendre ne présuppose pas d’être génial, mais plutôt de développer sa curiosité, son goût du travail, d’être courageux et persévérant. Cela ne suppose surtout pas d’être fortuné : la plupart des entrepreneurs ont des moyens très limités au début de leur aventure et vont chercher de l’argent auprès de ceux qui croient en leur projet.



Nous contribuons également à une meilleure orientation et insertion professionnelle en les mettant en lien le plus tôt possible avec le monde professionnel. Grâce à une meilleure appréhension des métiers et de la mise en avant du lien entre les matières enseignées et leurs applications dans le monde professionnel, ils ont meilleure conscience de l'importance et de l'utilité des apprentissages.



En novembre 2020, nous lancerons, en partenariat avec le fonds IMPACT Partner et BPI France et avec la mobilisation de nos partenaires BNP Paribas, la Fondation Groupe Adecco et d’autres entreprises partenaires du PAQTE, la 5ème édition du Mois de l’entrepreneuriat dans les quartiers. Grâce à cette opération, nous souhaitons établir une passerelle entre les entreprises et les jeunes des quartiers, les motiver, lutter contre le décrochage scolaire, leur offrir un contact avec le monde de l’entreprise. Près de 1000 entrepreneurs iront témoigner de leur passion de la création d’entreprise dans des collèges, lycées et établissements secondaires. Sur l’année 2019 près de 22 000 jeunes ont pu bénéficier d’un témoignage de chef d’entreprise, au sein de 51 départements de France et d’Outre-Mer.



Nous sommes mobilisés sur le long terme. Dans les 10 prochaines années nous avons pour ambition de faire 10 fois plus. Ce sont 650 000 jeunes que nous sensibiliserons chaque année, au travers de chacune de nos campagnes, pour que chaque jeune puisse dialoguer avec un entrepreneur pendant son parcours scolaire. C’est l’effet démultiplicateur, le changement d’échelle pour un impact positif.



Si vous souhaitez témoigner de votre passion entrepreneuriale auprès des jeunes, rejoignez le mouvement 100 000 Entrepreneurs!