L'éolien et le solaire ont représenté 10% de la production mondiale d'électricité en 2021

Le centre indique que l'énergie produite par le solaire et l'éolien pèse pour 10% de l'électricité mondiale, avec une progression de 17% en 2021. Et de plus en plus de pays ont atteint ou dépassé ce seuil : ils sont une cinquantaine dans ce cas, dont pour la première fois le Japon et la Chine. Un chiffre encourageant, mais qui ne doit pas masquer le fait que plus d'un tiers de la production mondiale d'électricité repose sur une énergie très polluante.



C'est l'ensemble du secteur électrique qui devra être complètement décarboné pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, souligne Ember. Et de nouveaux usages devront intégrer l'électricité, à l'image des transports et du chauffage. Pour le moment, on en est encore très loin…