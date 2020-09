L’épargne placée sur les Livrets A va servir la mobilité

La Banque de France a dévoilé, vendredi 4 septembre 2020, les derniers chiffres de l’épargne que se sont constitués les ménages français durant le confinement et la crise économique. La somme a atteint 85 milliards d’euros fin juillet 2020, après une hausse de l’épargne de 15,8 milliards d’euros supplémentaires. C’est près de trois fois plus que le rythme de croisière mensuel entre janvier 2017 et février 2020, 5,9 milliards.



De cette somme épargnée, une bonne partie a atterri sur les Livrets A et LDDS, qui sont gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour divers projets. L’institution a donc annoncé de quelle manière les sommes épargnées vont être utilisées, et la transition écologique sera mise à l’honneur.