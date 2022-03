L'épuisement généralisé des salariés français face à la crise sanitaire

C'est dans les ressources humaines que la situation est la plus alarmante, souligne l'étude. 64% des salariés du secteur s'estiment en effet en situation de détresse psychologique, 63% en burn-out et 34% en burn-out sévère. La fonction RH est la plus exposée, entre risques juridiques, mise en place incessant des changements, éclatement des collectifs, gestion de la détresse des autres salariés…



Cet épuisement généralisé autour du Covid s'incarne également dans ce chiffre : 67% des salariés se disent « fatigués » des discussions sur la crise sanitaire dans les médias. Plus d'une personne interrogée sur trois (35%) n'a tout simplement plus envie de lutter contre le Covid : 54% des salariés sont épuisés par les changements permanents des réglementations et des recommandations sanitaires.