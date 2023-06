L'escalade des taux de crédit immobilier : une menace pour le marché immobilier

Le taux moyen des prêts immobiliers sur 20 ans a atteint 3,65%, selon le courtier Empruntis. Cette hausse est principalement due à l'augmentation du taux d'usure et des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne (BCE). En effet, la BCE a augmenté ses taux directeurs à un niveau inédit depuis plus de 20 ans le 15 juin 2023. Par conséquent, la barre des 4% a déjà été franchie par certaines banques pour les prêts sur 20 et 25 ans, en fonction des profils des emprunteurs.



La mensualisation, adoptée par la Banque de France en février 2023 et prolongée jusqu'à la fin de l'année, a permis aux banques de continuer à augmenter les taux pratiqués sans risquer de voir des dossiers bloqués pendant plusieurs semaines. Cette situation, survenue en 2022 alors que le taux d'usure était revu trimestriellement, ne devrait pas se reproduire avant 2024.