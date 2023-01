L'espagnol Renfe à la conquête du rail français

Néanmoins, Renfe pourrait se lancer au printemps. Si la SNCF a abandonné la ligne entre Lyon et Barcelone, en revanche des trains français circulent entre Paris et Barcelone (deux allers-retours quotidiens). Renfe pourrait aller encore plus loin dans la concurrence à la SNCF, puisque l'entreprise a demandé l'autorisation de rouler entre Paris et Lyon, à l'image de Trenitalia, d'ici 2024. Les prix devraient continuer à baisser sur la ligne la plus fréquentée de France.



La concurrence bat son plein en Espagne depuis le mois de novembre dernier, où trois entreprises se battent pour obtenir les faveurs des voyageurs à grande vitesse : Iryo (détenu par Trenitalia, Air Nostrum et Globalvia), Renfe et la SNCF qui est présent depuis mai 2021 avec son offre Ouigo. En moyenne, les prix ont reculé de 43% sur la ligne Madrid-Barcelone tandis que le nombre de passagers a augmenté.