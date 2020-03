L’esprit guerrier des soignants nous sauvera,

Aux âmes de combattants, soignants, pompiers, forces de l’ordre



Nous voici cette fois confrontés à quelque chose que nous ne connaissions pas, quelque chose auquel nous, spécialistes de la gestion des crises, acteurs de terrain ne nous étions pas préparés.



Nous tirons notre force de ce savoir-faire qui fait de nous des spécialistes de la gestion du pire. Toute l’année nous nous entraînons, dans toutes les conditions, envisageant tous les scénarios, toutes les possibilités. Nos vies professionnelles sont construites autour de cette évaluation des possibles, de l’anticipation et c’est parfois incompréhensible pour le commun des mortels, mais il nous arrive même parfois d’espérer ces interventions remarquables où nous allons pouvoir mettre en œuvre notre savoir-faire.



Pour la majorité d’entre nous, avec un peu d’expérience nous avons tout vu, tout expérimenté, le meilleur comme le pire. Nous avons vu ce que l’humanité pouvait avoir de plus magnifique, mais également de plus abject. Et même s’il n’est pas vrai de dire que l’on peut se préparer à tout, nous sommes préparés à faire face à bien des situations. Celle de l’affrontement contre une pandémie, est pour le moins inédite, et personne ne s’y était préparé.



Des combattants



« Certains, plus rares, ceux que j’aime le mieux ont un air calme et un regard tranquille qui se pose sur le mien, sans que l’effort y transparaisse. C’est là le comble de l’art : ce sont les as. Ceux-là ont depuis longtemps mesuré toute l’étendue du risque et du sacrifice : ils ont fait la Somme, la Champagne ou l’Argonne ; ils ont acquis une maîtrise qui leur permet d’être eux-mêmes en toutes circonstances, et les épreuves répétées n’ont pas tari la source de dévouement qui est en eux. »

« Paul Tezenal Du Montcel s’adressant à ses hommes avant l’offensive sur l’Aisne »



Le Président de la République dans son discours aux Français du 16 mars 2020 a parlé à plusieurs reprises d’état de guerre, d’un combat, contre le coronavirus. Cet état de guerre sanitaire ressemblera dans quelque temps à ces surprises sociétales des guerres de 1914 et 1939 pour lesquelles les augures n’avaient pas fait sursauter le plus grand nombre, jusqu’à ce que la réalité vienne frapper les foyers.



Soignants, pompiers, forces de l’ordre, chercheurs, mais également les acteurs du maintien de notre système de vie : alimentation, transports, commerces de première nécessité sont devenus les soldats de ce combat, les guerriers de cette bataille inédite et depuis cette date (le 16 mars 2020), la population française est confinée dans le but de stopper la propagation du virus. Un combat qu’il faut mener depuis chez soi, en ne sortant pas, de nombreux panneaux humoristiques parle de guerre sur canapé.



Toutefois, la réalité de la situation nationale et mondiale, fait état chaque jour d’une aggravation de la situation, plus les scientifiques en apprennent sur cet ennemi, plus ils nous alertent qu’il est bien plus dangereux que nous le pensions. L’ennemi était comparé à une grippe il y a quelques semaines, aujourd’hui les médias nous montrent les milliers de morts et la surcharge des services de réanimation dans tout le pays. Les mesures de confinement, même si elles ne sont pas la suppression de la liberté individuelle sont tout de même pour beaucoup des facteurs générateurs de stress. Les études récentes sur les effets du confinement en Chine, montrent sans surprise des niveaux d’anxiété très élevés, une régulation émotionnelle difficile (beaucoup de colère ressentie) et de nombreux cas de stress post-traumatique quand le confinement dépasse les 10 jours.



Pour reprendre l’inspiration et les mots du colonel Michal Goya dans « Sous le feu [1] », il faut noter qu’il existe des individus naturellement doués pour le champ de bataille, bien que la plupart des hommes ne soient pas des combattants nés. Dans le panel de « ceux qui nous protègent », je voudrais regarder de plus près celles et ceux qui ont fait le choix de ce sacrifice, de ce sacerdoce qui consiste à faire don de soi, au risque de se faire soi-même contaminer et de contaminer ses proches.



Parce que personne n’est préparé à faire ce genre de sacrifice, personne n’est préparé à faire face à la mort constamment, dans cet enfer du tri des victimes, de « perdre » son patient après lui avoir parlé plus tôt dans la journée, et même si à force, ça passe… Je dois dire que ce que j’aime le plus chez ceux qui nous protègent, c’est sûrement cette authenticité de l’âme. Une sorte de spontanéité de l’esprit, un accès au cœur sans obstacle, dénué des filtres que forge le cumul des années de vie sur l’être.



L’âme des soignants, pompiers et des acteurs de notre sécurité est continuellement rabotée par la vision de ce que le monde peut proposer de plus terrible, la vieillesse, la maladie et la mort, du pire au pire. Cela est vrai aussi pour d’autres, dans d’autres mesures, tous ceux qui voient, tous ceux qui savent.



« Il n’y connaît que dalle ! Il a pas fait le merdier, il en a pas le regard. Le regard à l’horizon. Un Marine a ça quand il a fait du merdier trop longtemps. C’est comme… c’est comme s’il avait vu plus loin… J’ai ce regard moi, et tu l’auras aussi. »

Full Metal Jacket