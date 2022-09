L'euro passe sous le seuil du dollar

Lundi, l'euro passait à 0,99 dollar. Il faut remonter à décembre 2002 pour voir la monnaie unique européenne en si mauvaise position face à la devise américaine. On est encore loin du taux de change à 0,8230 dollar enregistré en octobre 2000. Néanmoins, ce niveau enchérit les importations et notamment d'hydrocarbures, libellées en dollars : à l'heure de la flambée des prix de l'énergie, ce n'est pas une bonne nouvelle.



Le taux de change de l'euro suit en fait de près les évolutions de la guerre en Ukraine. Le plongeon du début de semaine est la conséquence directe de l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1. La Russie a en effet annoncé qu'une turbine devait être réparée. Or, le gaz russe est indispensable pour bon nombre de pays européens. Il semble qu'en réalité, ce soit une mesure de rétorsion de la part du Kremlin suite à la décision du G20 de plafonner le prix du pétrole russe…