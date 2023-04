L'euro reprend des couleurs face au dollar

Il faut avoir l'estomac bien accroché pour suivre les variations de l'euro face au dollar ! En début d'année, la monnaie unique de la zone euro était quasiment à parité avec la devise américaine, à 1,066 dollar pour 1 euro. On flirte désormais autour de 1,10 dollar, et d'après la Deutsche Bank, l'euro est en mesure d'atteindre les 1,15 dollar cette année, voire les 1,20 dollar. Pour y parvenir, plusieurs conditions doivent être remplies : le dollar doit évidemment continuer de baisser et la Réserve fédérale (Fed) doit adopter une politique monétaire plus accommodante.



Des prévisions plutôt optimistes pour de nombreux analystes, qui jugent que l'euro pourrait certes continuer sur sa lancée dans les prochains mois, mais à des niveaux moins élevés. On juge ainsi chez iBanFirst que l'euro peut aller au-delà des 1,10 dollar, voire 1,15 dollar dès cette année. Mais des prises de profit pourraient intervenir, ce qui ralentirait cette marche vers la hausse du taux de change.