L'exécutif ne veut pas d'indexation des salaires sur l'inflation

Le gouvernement ne veut pas tomber dans cette spirale « sans fin », car « nous serions perdants sur tous les tableaux ». L'inflation deviendrait « hors de contrôle » et cela aurait pour effet de réduire la compétitivité et l'attractivité de l'économie française. Au grand dam de la CGT et de plusieurs syndicats de la fonction publique : « le gouvernement organise un nouveau recul du pouvoir d'achat des agents publics », dénoncent-ils.



Pour soutenir les salariés dont le pouvoir d'achat est dévoré par l'inflation, l'exécutif préfère mettre en avant ses propositions de partage des résultats : dispositifs d'intéressement salariés, primes défiscalisées… « Une entreprise qui distribue des résultats à ses actionnaires doit aussi distribuer à ses employés », a expliqué Bruno Le Maire. Par ailleurs, le Smic continue d'augmenter régulièrement.