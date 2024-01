L'explosion inquiétante de l'inflation alimentaire en 2023

Face à cette situation, Familles rurales avance plusieurs propositions. L'association milite pour la création d'une allocation alimentaire mensuelle qui ciblent les produits sains pour les consommateurs vivant avec ou sous le seuil de pauvreté. Cette mesure vise à garantir l'accès à une alimentation de qualité pour les ménages les plus vulnérables.



De plus, l'association appelle à une plus grande transparence des marges et à la modération de celles jugées excessives, afin de ne pas compromettre l'accès des consommateurs aux produits sains. L'association demande également l'abandon des surmarges imposées par la loi, considérées comme un obstacle supplémentaire à l'accès à une alimentation de qualité.



Enfin, l'association propose la mise en place d'un « Bouclier Qualité Prix », calqué sur le modèle en vigueur Outre-mer. Ce dispositif consisterait à plafonner les prix d'un panier de cinquante produits sains, favorisant ainsi un équilibre entre santé, environnement et pouvoir d'achat.