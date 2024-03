L'hémorragie d'abonnés chez SFR se confirme

Les derniers chiffres publiés par Altice France pour l'année 2023 dressent un tableau préoccupant : l'opérateur a vu s'éroder son portefeuille clients, avec une perte de 73.000 abonnés sur l'internet fixe et de 231.000 dans le mobile entre les troisième et quatrième trimestres.



Cette tendance à la déperdition s'inscrit dans un mouvement plus large, qui voit Altice surnommé par certains observateurs et concurrents comme un « donneur universel de clients ». Parallèlement, cette évasion clientèle a un impact direct sur les performances financières de l'entreprise, avec un recul de 1,3% de son chiffre d'affaires, s'établissant à 11,15 milliards d'euros, et une baisse de 4,3% de son bénéfice opérationnel, qui atteint 3,92 milliards d'euros.



Face à cette situation, la priorité d'Altice reste fermement axée sur la réduction de son endettement, qui se chiffre à 24,3 milliards d'euros. Avec un ratio d'endettement sur Ebitda alarmant de 6,4, l'opérateur s'est fixé pour objectif ambitieux de le ramener bien en dessous de 4. Cette démarche passe par la cession de certains actifs, dont récemment la mise en vente d'Altice Media (BFMTV et RMC) au groupe CMA CGM pour 1,55 milliard d'euros, ainsi que la vente de ses data centers à Morgan Stanley pour environ 530 millions d'euros.