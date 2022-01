L'hôtellerie a mieux résisté en France qu'ailleurs en Europe

Si le premier semestre a été marqué par les restrictions sanitaires en France, en revanche, la deuxième partie de l'année a été mieux orientée, « portée par les régions littorales et la province dès l'été », relaie l'étude de MKG. De plus, l'impact d'Omicron a été « plus tardif ». Néanmoins, prudence : « la vague arrive, sur les nuits du 6 au 12 janvier 2022, la baisse de revenu par chambre de l’hôtellerie française est redescendue à -29,9 % en moyenne par rapport à la même période en 2019 ».



Ailleurs en Europe, les variants Delta et Omicron ont sévi dès le mois de décembre en Allemagne, avec un recul de l'activité hôtellerie de -49,6% en novembre puis de -60% en décembre. Au Royaume-Uni, il est passé de -14,6% à -27%. Par ailleurs, l'étude relève la meilleure résilience de l'hôtellerie économique par rapport aux gammes supérieures qui ont dû composer avec l'absence des touristes internationaux et des congrès.