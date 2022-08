L'huile de friture ne pourra pas être utilisée comme carburant

Il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel rendait son avis sur l'article 20 de la loi sur le pouvoir d'achat qui comprenait, entre autres mesures, de pouvoir utiliser l'huile de friture comme carburant. Le dispositif n'a aucun lien, « même indirect », avec les dispositions de l'ensemble de l'article, ont retoqué les Sages et pour cause : ce dernier autorise les transporteurs routiers de marchandises à indexer les tarifs de leur prestation sur les prix des énergies.



Rien à voir donc, au grand dam des écologistes qui ont inscrit cette mesure en pure perte. Julien Bayou, le secrétaire national d'EELV et président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, conteste l'argument du Conseil constitutionnel mais il n'a pas d'autre choix que de se plier au jugement de l'institution. Il promet toutefois de remettre le sujet sur le tapis à l'occasion du projet de loi de finances 2023 où il est possible de modifier le code des Douanes.