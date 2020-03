L’immédiateté et la viralité de l’information ont provoqué des changements radicaux dans nos comportements

Valéry, Vous êtes un spécialiste de la donnée et de la veille informationnelle. Comment analysez-vous la place prise par l'information dans l'économie mondiale et plus globalement dans nos sociétés aujourd'hui ?



A ce jour, la donnée occupe une place prépondérante dans l’économie mondiale. La donnée est en effet devenue une ressource à part entière, parfois bien plus importante que les ressources financières, humaines, énergétiques ou les matières premières.



Le monde actuel est régi par de nombreux équilibres, financiers, économiques, migratoires mais aussi informationnels. Les citoyens, les entreprises, les États doivent prendre des décisions sur base des données, des informations brutes, qui sont en leur possession.

Au mieux ils sont informés, au mieux ils prendront des décisions pertinentes, celles maximalisant leurs opportunités tout en minimisant leurs risques. La donnée est donc primordiale.



Il faut également souligner que toute information, fusse-t-elle fausse, a un potentiel d’impact. Les démocraties commencent à prendre conscience de cet axiome avec le phénomène des « fake news ». Mais il en a toujours été ainsi. A titre d’exemple, le début du génocide rwandais a été déclenché à l’aide d’une fausse rumeur lancée sur les ondes radios. Vingt-cinq ans plus tard, la radio a laissé la place aux réseaux sociaux mais les principes de base restent inchangés.



Un de ces principes est qu’une information soit fausse, avérée ou certifiée, elle traverse plusieurs étapes dont l’ordre peut varier : production, stockage, dissémination, transformation, consommation, exploitation.



Bien entendu, l’économie digitale intervient dans chacune de ces étapes pour tout ce qui concerne les données du web. Certains acteurs créent de la donnée, du contenu. Des sociétés sont responsables de leur stockage et de leur transit, opérations nécessitant à ce jour beaucoup d’électricité et polluant, selon certains experts, autant que l’aviation. D’autres, dont les influenceurs, favorisent leur prolifération, terme lié à la viralité et symbolisant bien le fonctionnement des réseaux sociaux. Certains, qui œuvrent parfois dans plusieurs étapes, les exploitent commercialement. Et enfin, à l’époque du web et des objets connectés, la plupart d’entre nous produisons et consommons de la donnée.



Au cœur d’une économie, la donnée brute possède donc une valeur intrinsèque. Pour s’en convaincre, il suffit de constater qu’au sein des sociétés ayant les plus grandes valorisations boursières, on en retrouve plusieurs dont le modèle économique repose simplement sur l’exploitation commerciale de données, comme par exemples Facebook et Google.



Pour résumer ces premiers propos, je dirais que nos sociétés sont aujourd’hui immergées dans une immensité de données et que ne pas s’y noyer représente déjà pour elles un premier challenge.



Or, à cette immensité est venue s’ajouter la notion d’immédiateté. Un ancien collègue, officier des services de renseignement militaire belges, mentionnait à juste titre que notre société avait notamment basculé du temps long au temps court. Nous sommes bien loin du temps où les nouvelles se propageaient à la vitesse de l’homme ou des pigeons voyageurs. En une seconde vous pouvez être informé de quelque chose se produisant à l’autre bout du monde.



L’immédiateté et la viralité de l’information ont provoqué des changements radicaux dans nos comportements face à celle-ci. Nous agissions de façon plus reptilienne, moins raisonnée. Et ceci vaut pour les consommateurs, les citoyens, les entreprises, les États. A titre d’exemple, à ce jour les données et les informations fiables relatives à la menace que représente le coronavirus sont finalement très rares mais elles ont suffi à faire rapidement reculer l’économie mondiale et faire chuter significativement les valorisations boursières des sociétés.



Le temps laissé à l’analyse de l’information est toujours plus réduit et les acteurs économiques doivent donc se tenir en veille perpétuelle. Dans certains cas, notamment en cas de « bad buzz » ou d’annonce publique d’une grande entreprise, une heure de différence dans le traitement de l’information peut représenter des enjeux en millions d’euros.



Être bien informé mais aussi être informé à temps sont les challenges de nos sociétés et cela se résume par l’expression suivante : « l’information c’est le pouvoir ». Si vous ne consacrez pas un peu de vos ressources à la collecte et au traitement de l’information en temps utile, alors inévitablement vous vous affaiblirez progressivement et laisserez la place à d’autres.