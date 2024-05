L'immigration, moteur de croissance économique en France

Dans un climat économique mondial contrasté, où l'OCDE anticipe une reprise en divergence entre les États-Unis et la zone euro, la France semble légèrement mieux positionnée que ses voisins européens. Avec une croissance économique prévue à 0,7% pour cette année, contre une prévision précédente de 0,6%, la France tire parti de sa politique d'accueil des immigrés, un facteur qui, selon les autorités et les experts économiques, contribue de manière significative à son dynamisme économique par rapport à des pays plus restrictifs.



Le rapport de l'OCDE, ainsi que les déclarations de figures politiques internationales, mettent en évidence le rôle crucial de l'immigration non seulement comme réponse aux besoins immédiats du marché du travail, mais aussi comme composante essentielle d'une stratégie de croissance à long terme.