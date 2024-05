L'impact dramatique du réchauffement climatique sur l'économie

Le réchauffement climatique et ses conséquences sur la croissance économique font l'objet de débats intenses depuis des décennies. Un récent document de travail du National Bureau of Economic Research (NBER), rédigé par Adrien Bilal de Harvard et Diego Känzig de Northwestern University, apporte de nouvelles perspectives alarmantes. Les auteurs estiment qu'une augmentation de la température mondiale de 1 °C entraînerait une réduction de 12 % du PIB mondial en six ans.



Selon Bilal et Känzig, le réchauffement de 0,75 °C observé entre 1960 et 2019 a déjà eu des effets néfastes : sans ce réchauffement, le PIB mondial serait aujourd'hui supérieur de 37 %. En poursuivant sur cette trajectoire, une hausse de 2 °C d'ici 2100 pourrait provoquer une diminution de 50 % du PIB mondial, en raison des effets cumulatifs des dommages économiques.



L'étude met en lumière des coûts économiques associés à l'émission de carbone bien plus élevés que ceux estimés précédemment. « L'émission d'une tonne de carbone engendre un coût économique de 1.056 dollars (973 euros) », explique Adrien Bilal. Ce coût inclut les réparations après des catastrophes climatiques, la destruction de capital, la détérioration de la santé et la baisse de productivité. Cette estimation est six fois plus élevée que celle des analyses économiques antérieures.



Les coûts actuels du carbone en Europe sont généralement estimés autour de 100 dollars, tandis que l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) les évalue à 180-190 dollars. Les nouvelles estimations de Bilal et Känzig révèlent une réalité bien plus sombre et incitent à une révision des politiques actuelles.