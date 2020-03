L'impact du coronavirus fait baisser les prix des carburants

Depuis mi-janvier, les prix de l'essence dans les stations service sont en baisse constante, et significative. Le site carbu.com a relevé un gazole à 1,372 € du litre, en baisse de 2,8 centimes sur une semaine, et de 4,9 centimes sur le mois. Quant au sans-plomb 95 (E10), il s'affiche à 1,445 € le litre, c'est 3 centimes de moins qu'il y a une semaine et de 4 centimes sur le mois. Des prix à la pompe orientés à la baisse et qui devraient le rester à moyen terme suite à l'échec des négociations entre l'Opep et la Russie. Depuis l'éclosion de l'épidémie de coronavirus, l'activité économique dans les pays touchés s'est ralentie, ce qui a un impact global sur les prix du pétrole.



Ce vendredi, les pays producteurs de pétrole regroupés sous la bannière de l'Opep et la Russie devaient se mettre d'accord sur une nouvelle limite de la production. L'objectif était de la réduire de 1,5 millions de barils afin de soutenir les cours, malmenés depuis plusieurs semaines en raison d'une économie mondiale qui tourne au ralenti. Malheureusement pour ces pays, ils ne sont pas parvenus à trouver un accord, Moscou en particulier s'opposait à une nouvelle restriction de la production.