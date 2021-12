L'implantation européenne d'Intel se précise

Et Dresde est aussi la région où se concentrent plusieurs grands noms de l'industrie des semi-conducteurs. Bosch y a d'ailleurs ouvert une ligne de production avec six mois d'avance sur le calendrier prévu. De quoi imaginer une construction et une mise en route rapide pour le projet d'Intel, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À terme, ce sont six usines que le groupe compte bâtir en Europe, un investissement de 80 milliards d'euros !



La France ne sera pas mise de côté. Un temps, les régions de Paris et de Grenoble avaient été envisagées, mais les besoins d'Intel sont trop grands. Si l'Hexagone a été écarté, tout n'est pas perdu. Le fondeur américain pourrait en effet se rapprocher du laboratoire de recherche CEA-Leti, à Grenoble justement, avec lequel il travaille déjà. Par ailleurs, l'Italie pourrait aussi accueillir une usine Intel, en aval de la production allemande.