L'impôt sur la fortune immobilière a touché davantage de foyers fiscaux l'an dernier

L'âge moyen des contribuables soumis à l'IFI est notablement plus élevé que celui des personnes uniquement soumises à l'impôt sur le revenu. Le premier déclarant des ménages assujettis à l'IFI affiche en moyenne 70 ans, avec près de 70% des foyers ayant un principal déclarant de plus de 65 ans. Cette donnée contraste avec les ménages dont l'occupant principal est âgé de moins de 45 ans, qui possèdent en moyenne un patrimoine immobilier plus conséquent, évalué à 2,7 millions d'euros.



La répartition géographique des foyers assujettis à l'IFI montre une concentration significative en Île-de-France, notamment à Paris où résident un quart des contribuables concernés. Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines suivent, tandis qu'une portion non négligeable de ces foyers vit à l'étranger, représentant 4% du total.



Ces chiffres révèlent une évolution notable de la fiscalité sur le patrimoine immobilier en France, reflétant à la fois des dynamiques de marché, comme la flambée des prix de l'immobilier, et des tendances démographiques spécifiques aux contribuables les plus aisés. Alors que l'IFI continue de générer des revenus substantiels pour l'État, s'élevant à 1,95 milliard d'euros en 2023, il met également en lumière les disparités de patrimoine au sein de la population française.