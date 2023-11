L'incroyable performance de Nvidia grâce à l'intelligence artificielle

En dépit des défis géopolitiques, Nvidia continue de démontrer une résilience et une capacité d'adaptation remarquables. Les prévisions pour le quatrième trimestre fiscal 2024 indiquent des revenus attendus à 20 milliards de dollars, avec des marges brutes GAAP et non-GAAP respectivement de 74,5% et 75,5%. Les dépenses opérationnelles anticipées montrent également une gestion financière efficace, avec des chiffres de 3,17 milliards en GAAP et 2,2 milliards en non-GAAP.



Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, exprime un optimisme contagieux quant à l'avenir de l'entreprise, soulignant la transition vers le calcul accéléré et l'intelligence artificielle générative. Selon lui, cette évolution marque le début d'une nouvelle ère, où de multiples secteurs investissent dans l'IA pour automatiser et optimiser leurs processus.