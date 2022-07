L'indemnité carburant à partir du 1er octobre

Pour en bénéficier, il faudra simplement le déclarer sur le site de la direction générale des finances publiques. Le locataire de Bercy explique que « si votre domicile et votre lieu de travail sont très éloignés ou que vous êtes par exemple itinérant parce que vous êtes aide-soignante », alors il sera possible de se déclarer comme « gros rouleur » et ainsi toucher l'indemnité supplémentaire. Celle-ci a pour vocation de « couvrir quasiment l'intégralité [des] frais de carburant » induits par la hausse des prix.



Selon Bruno Le Maire, cette aide va représenter un coût de 2 milliards d'euros par an : c'est bien moins que les 800 millions par mois de la remise carburants. « C'est bien la preuve que nous ne voulons pas du quoi qu'il en coûte. Nos finances publiques ne nous le permettent pas », ajoute-t-il.