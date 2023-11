L'indemnité carburant prolongée en 2024

Les revenus éligibles comprennent diverses catégories telles que les traitements et salaires (hors chômage et préretraite), les bénéfices industriels et commerciaux pour les micro-entrepreneurs ou professionnels, les bénéfices non commerciaux pour les micro-entrepreneurs ou professionnels, et les bénéfices agricoles.



La date de versement de l'indemnité n'est pas fixe et dépend de la date de demande de l'aide par le bénéficiaire sur le site impots.gouv.fr. En 2023, les demandes pouvaient être effectuées entre janvier et fin mars, et un calendrier similaire pourrait être envisagé pour 2024. Une fois la demande validée, le versement est effectué directement sur le compte bancaire du bénéficiaire par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).