L'industrie chinoise trop friande du bois français

Alerte sur le bois français ! La Fédération nationale du bois (FNB) a fait les comptes et ils ne sont pas bons pour les filières française et européenne. De janvier à mai de cette année, les exportations vers la Chine de troncs d'arbres non transformés (grumes de chênes) ont augmenté de 42% par rapport à la même période de l'année passée. Ce sont 187.167 mètres cube de chêne qui sont partis vers la Chine. Même constat pour les résineux (dont le pin), dont les exportations ont explosé de 66%.



La FNB demande à Bruxelles de réduire ou de freiner ces exportations, dans un contexte où la France manque de bois, ce qui explique en partie les difficultés d'approvisionnement que subit l'industrie. Une pétition en ligne regroupe plus de 13.000 signatures de professionnels, dont une des propositions est de mettre en œuvre une fiscalité plus avantageuse pour les producteurs afin qu'ils répondent d'abord à la demande européenne.