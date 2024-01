L'inflation a légèrement décéléré en 2023

L'Insee prévoit une poursuite de cette tendance en 2024, avec une inflation attendue à 2,6 % en juin. Ces prévisions s'inscrivent dans un contexte où le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a reconnu que les prix ne retrouveraient pas leur niveau d'avant-crise. Il a également mis en avant l'impact de la transition énergétique sur les coûts. Cette situation affecte diversement les ménages, avec un impact plus significatif sur les plus âgés et les plus modestes.



La Banque de France, de son côté, prévoit une moyenne annuelle de 5,7 % en 2023, avant une baisse à 2,5 % en 2024. Ces prévisions reflètent les efforts de la Banque Centrale Européenne pour maîtriser l'inflation. Toutefois, des risques géopolitiques, tels que les tensions au Proche-Orient et la guerre en Ukraine, demeurent des facteurs d'incertitude.