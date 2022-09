L'inflation à près de 6% au mois d'août

L'inflation a légèrement reculé au mois d'août. L'Insee l'a mesuré finalement à 5,9% sur un an, après une révision à la hausse (de 0,1 point) en fin de mois pour prendre en compte « le ralentissement moins marqué des prix de l'énergie et l'accélération plus soutenue des prix de l'alimentation ». Malgré tout, la hausse des prix a été moins soutenue qu'en juillet où elle s'affichait à 6,1%.



L'inflation selon l'indice harmonisé, qui permet les comparaisons au niveau européen, s'établit à 6,6%. Là aussi, le chiffre a été revu à la hausse de 0,1 point par rapport aux prévisions. Mais d'un mois sur l'autre, l'inflation recule effectivement : « Cette légère baisse de l'inflation résulte du ralentissement des prix de l'énergie (+22,7% sur un an en août après +28,5% en juillet) notamment ceux des produits pétroliers (+28,7% après +39,0%) », détaille l'institut des statistiques.