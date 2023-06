L'inflation alimentaire divisée par deux d'ici la fin de l'année, selon l'INSEE

Après une période de stagnation à environ 6% pendant presque une année, l'inflation en France a diminué à 5,1% en mai. L'INSEE prévoit que cette tendance à la baisse continuera au cours des prochains mois, avec une inflation prévue à 4,4% en décembre. Ainsi, le taux d'inflation pour l'ensemble de l'année 2023 serait de 5%, contre 5,2% l'année précédente.



Ce ralentissement est principalement attribué à la stabilisation des prix de l'énergie et à la diminution de la hausse des prix de l'alimentation, ce dernier étant le principal contributeur à l'inflation. L'Institut National de la Statistique prévoit que l'inflation alimentaire, actuellement autour de 14%, pourrait être divisée par deux d'ici la fin de l'année, se situant entre 7 et 8%. Cela est dû à la baisse des prix mondiaux des matières premières alimentaires et énergétiques, ainsi qu'aux renégociations commerciales entre les fabricants et les distributeurs.