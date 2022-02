L’inflation augmente en France en janvier 2022

Dans le détail, ce sont une nouvelle fois deux secteurs qui font fortement grimper les prix… les secteurs les plus stratégiques pour le quotidien des ménages. La hausse des prix de l’énergie accélère, 19,7% sur un an en janvier 2022… et devrait être encore plus élevée en février 2022 alors que les prix de l’électricité augmentent de 4%.



L'alimentation, de son côté, voit ses prix augmenter de 1,5%, mais de 3,6% pour les produits frais, selon l’Insee. Une accélération, là aussi, par rapport au niveau de décembre 2021.



Inversement, l’Insee note un ralentissement de la hausse des prix des produits manufacturés, +0,6% en janvier 2022 contre +1,2% en décembre 2021, mais cette donnée doit être mise en relation avec la période des soldes d’hiver, commencés mi-janvier et qui se poursuivent début février 2022.