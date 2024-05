L'inflation baisse en Europe

Les prévisions publiées ce mercredi 15 mai montrent un regain d'optimisme quant à l'état de l'économie, alors que les électeurs, préoccupés par la hausse des prix, doivent se rendre aux urnes début juin, pour les élections européennes. « Nous avons franchi un cap après une année 2023 très difficile », a déclaré le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni, dans un communiqué. Il prédit une croissance de 1 % dans l'ensemble de la zone UE cette année, mais il ajoute qu'avec « deux guerres qui continuent de faire rage non loin de chez nous, les risques de dégradation ont augmenté ».



La lutte contre la hausse des prix est considérée comme la principale problématique à l'approche des élections européennes. Selon un sondage exclusif Euronews en mars, plus de deux tiers des Européens estiment qu'il s'agit d'une priorité. La Commission prévoit que l'inflation dans l'UE tombera à 2,7 % cette année, après avoir atteint près de 10 %, à la suite de l'impact causé sur l'économie par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.