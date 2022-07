L’inflation continue d’accélérer en France en juillet 2022

Après avoir atteint 5,8% en juin 2022 (et même 6,5% si on prend comme référence l’indice des prix harmonisés), la hausse des prix en juillet 2022 sur un an confirme la tendance inflationniste qui frappe l’Hexagone. Selon l’Insee, tous produits confondus, l’inflation a atteint 6,1% en juillet 2022, et même 6,8% selon l’indice des prix harmonisés (IPCH).



Sans surprise, c’est encore l’énergie qui tire l’inflation vers le haut, bien que la hausse commence à se tasser. Après avoir connu une explosion à 33,1% sur un an en juin 2022, les prix de l’énergie, selon les données de l’Insee publiées le 29 juillet 2022, augmentent de 28,7% sur un an. Et ce malgré les mesures du gouvernement mises en place, notamment le maintien de la ristourne sur les carburants.